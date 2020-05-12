Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afrikalı çocuklara yardım için gittiği Kenya’da 20 Kasım 2018’de kaçırılan Silvia Romano’nun önceki gün MİT operasyonuyla özgürlüğüne kavuşması İtalya’da yankı bulmaya devam ediyor... Koronavirüsten en büyük darbeyi yiyen ülkelerden biri olan İtalya'da ilk defa Kovid-19 dışında bir haber gündeme oturdu. İtalyan basınında, Romano’nun Müslüman olması gündemin ilk sırasını teşkil ederken operasyon detayları da yazılıp çiziliyor.

Operasyona dair ayrıntılar şimdilik sır olsa da İtalyan makamları Silvia Romano’nun yaşadığına dair bir videonun ortaya çıkması üzerine MİT’e talepte bulundu. Bunun üzerine MİT, Aralık 2019’da Romano’nun durumuna dair bölgede bir çalışma başlattı.

Bölgedeki yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, önce Romano’nun sağ olduğunu tespit etti. MİT, bölgedeki teknik imkânlarını da seferber ederek özgün istihbari metotlar üzerinden çalıştı. Somali ve İtalya’nın ilgili birimleriyle yürütülen koordineli çalışma neticesinde sağ kurtarılan Romano’nun, MİT tarafından önceki gün Somali’nin başkenti Mogadişu’da İtalyan makamlarına teslim edilmesi sağlandı.

"Insideover" isimli haber sitesinde yer alan bir değerlendirmede, İtalya'nın bölgesel gücünü kaybettiğini belirterek, "Libya’da olduğu gibi Somali de eskiden İtalyan kolonisiydi ve onlar bağımsızlıklarına kavuştuklarında dahi Roma’nın iyi ilişkileri vardı. Şimdi bu bölgeler Türk nüfuzunun hüküm sürdüğü yerler. Bu her açıdan Erdoğan için zafer. O, ülkesinin Afrika dünyasındaki ilişkilerini nasıl koruyacağını ve güçlendireceğini bilen, neo-Osmanlı stratejisinde kendini teyit eden, usta bir diplomasi, askerî strateji ve ittifaklar uzmanı lider" ifadeleri kullanıldı.

İtalyan basınındaki haberlerde, Romano’nun Türk, Somalili ve İtalyan gizli servislerinin iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda kurtarıldığı vurgulanırken, yapılan yorumlarda Türkiye’nin bölgedeki etkisine dikkat çekildi.

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marina Sereni de yaptığı açıklamada, "Yerinin tespit edilmesi ve doğru zamanda harekete geçilmesi için bölgede bulunan Türk gizli servisiyle iş birliği olmuştur" dedi.

CIA, terör örgütü lideri Öcalan'ı Kenya'da Türkiye'ye teslim etmişti. Aynı coğrafyada 21 yıl sonra MİT bu sefer kendi imkânlarıyla bir operasyon yaptı.



MÜSLÜMAN OLUP AYŞE İSMİNİ ALDI

MİT'in Eş Şebab’ın elinden kurtardığı Silvia Romano, herhangi bir zorlamaya maruz kalmadığını belirterek, İslamiyet’i seçmesinin ardından Hazret-i Muhammed’in eşi Hazret-i Ayşe'nin ismini aldığını açıkladı. Kendisini esir alanlardan Arapça öğrendiğini aktaran Romano "Onlar bana kendi gerekçelerini ve kültürlerini açıkladı. Benim din değiştirme sürecim de yavaş biçimde son aylarda oldu. Bu ne bir ilişkiyle ne de bir evlilikle oldu, sadece saygıdan" ifadelerini kullandı.