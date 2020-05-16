Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü taleplerinin karşılanması için kent merkezinde bin 500 metrekarelik alanda Hayır Çarşısı kuruldu. Yardımseverlerin bağışladığı yardımların yanı sıra kullanılmamış ev eşyasından konfeksiyona, zücaciyeden beyaz eşyaya, gelinlik ve mobilya gibi ürünlerin yer aldığı çarşıda, ikinci el durumundaki ürünler de çeşitli işlem ve aşamalardan geçirildikten sonra çarşıdaki tezgâhlara konuluyor. Çarşıya gelen ihtiyaç sahipleri ile yangın ve sel felaketinde ev eşyası zarar görmüş vatandaşlar, durumları yetkililerce araştırılıp tespit edildikten sonra ihtiyaçlarını ücretsiz alma imkânı buluyor. Çarşıda, ne veren el alan eli, ne de alan el veren eli görüyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara çeşitli yardımların yanı sıra 5 yılda 50 bin koli gıda dağıttıklarını belirtti. Bir evin neye ihtiyacı varsa söz konusu çarşıdan karşılandığına işaret eden Sekmen “Şimdiye kadar bin 500’ün üzerine evi donattık. Evlenecek ancak mobilya ya da eşyası yok veya eksiği var, o vatandaşları da buraya getirip eşyasını dizip sıcak yuvalarına kavuşturuyoruz. Bunların dışında 5 yılda 35 binden fazla insanımız çarşımızdan giydirildi. Gelinliği olmayanlara da gelinlik verip çiftlerimize katkı sağlıyoruz” diye konuştu. Şehrin muhtelif yerlerine konulan elbise kumbaralarına vatandaşların ihtiyacı dışındaki giysileri bıraktığını anlatan Sekmen, yardımseverlerin “0442 215 09 09” nolu telefonu arayarak Hayır Çarşısı’na bağışta bulunabileceğini kaydetti.

VEREN EL, ALAN ELİ GÖRMÜYOR

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen “Hayır Çarşısı”nda ne yardım edenin, ne de yardım edilenin bilindiğini söyledi.

KAPI AÇILDI FLAŞLAR PATLADI

Vefa Destek Grubu’nun çalışmalarını her fırsatta karalayıp “Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek” parolasıyla sahaya inen CHP heyeti, yardımı âdeta şova dönüştürdü. Bir dönem rezidanslarıyla gündem olan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet, Sultanbeyli’de daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çaldı. İlgezdi’nin yanındaki partililer, kapı açılır açılmaz yardımı kameraya alıp ihtiyaç sahiplerini de deşifre etti. Devletin bütün belediyelere koyduğu para toplama yasağını “bize yardım yaptırmıyorlar” diyerek algı malzemesi üreten CHP’lilerin bu görüntüyü vermesi, sosyal medyada “şov” olarak değerlendirildi.