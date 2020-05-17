Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Tümamiral Yaycı, Genelkurmay Başkanlığı emrinde görevlendirildi. Tümamiral Yaycı, Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kripto FETÖ’cüleri ‘önce tespit et sonra imha et’ stratejisi üzerine kurulu FETÖMETRE analiz programını geliştiren komutan olarak biliniyor. Yaycı, Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları sınırlandırılması anlaşmasının da mimarı olarak tanınıyor.