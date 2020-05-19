Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Barajı Enerji Santrali 1. Tribün Devreye Alınma Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ilısu Barajı) 2008'den beri kredisinden inşasına her aşamasında pek çok engellemeyle karşılaştığımız bu eseri kararlılığımız sayesinde ülkemize kazandırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı inanıyorum ki asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissetirecek." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ilısu Barajı'ndan esecek barış, kardeşlik, refah ve huzur rüzgarı asırlar boyunca bu topraklarda dalga dalga kendini hissettirecektir." dedi.

"Ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajının ekonomiye beklenen katkısını şu şekilde açıkladı:

"Bu tesisin ekonomimize yıllık katkısının 2,8 milyar lira olmasını bekliyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada toplanan suları yakında inşa edeceğimiz Cizre Barajı'na bırakarak hem 1.1 milyar kilovat saat enerji üretecek, hem de 765 bin dekar araziyi sulayabileceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 2002'de 276 baraja sahipti biz buna 585 baraj daha ekledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yola çıktığımızda birileri birkaç yıl iktidarda kalıp gideceğimizi düşünüyordu. Planlarımızı, programlarımızı, hedeflerimizi çeyrek asırlık, yarım asırlık, 1 asırlık dilimlere göre yaparak, geçmişten beri tüm siyasetçilerin teslim olduğu kısır döngüyü kırdık." dedi.