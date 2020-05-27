İnternet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, şu ikazlara yer verildi:
∂ Camilerin abdesthane ve tuvaletleri kapalı olacak. Abdestinizi ev ve iş yerlerinde alın.
∂ Camide bulunulduğu sürede maske çıkarılmayacak.
∂ Camiye şahsi seccadeyle gelinecek.
∂ Namaz işaretle belirtilen yerlerde kılınacak.
∂ Camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafe ihmal edilmeyecek.
∂ Namaz öncesi ve sonrasında fiziki temastan kaçınılacak.
∂ Hastalık belirtisi taşıyanlar namazı evde kılacak.