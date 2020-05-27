İnternet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, şu ikazlara yer verildi:
∂ Camilerin abdesthane ve tuvaletleri kapalı olacak. Abdestinizi ev ve iş yerlerinde alın.
∂ Camide bulunulduğu sürede maske çıkarılmayacak.
∂ Camiye şahsi seccadeyle gelinecek.
∂ Namaz işaretle belirtilen yerlerde kılınacak.
∂ Camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafe ihmal edilmeyecek.
∂ Namaz öncesi ve sonrasında fiziki temastan kaçınılacak.
∂ Hastalık belirtisi taşıyanlar namazı evde kılacak.
Diyanet cuma için ikaz etti: Abdestini al, maskeni tak, seccade getir
27.05.2020 - 04:04 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 04:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlayacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere dair afiş yayımladı.
İnternet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, şu ikazlara yer verildi:
Etiketler : cuma namazı,diyanet,
706943 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/706943.aspx
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