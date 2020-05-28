MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
28.05.2020 - 13:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi."
Etiketler : msb,13'üncü Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi,
707252 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707252.aspx
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