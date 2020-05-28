Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” bilgisine yer verdi. Paylaşımda, hava harekatına ilişkin görüntülere de yer verildi.
MSB: “3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi”
28.05.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : MSB,
707262 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/707262.aspx
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