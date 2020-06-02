Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan şehidin naaşı, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Oktay Özçelik Caddesi'ndeki babaevinin önüne getirildi. Şehidin annesi Hatice, eşi Emine ve ağabeyi astsubay Erhan Özcan, evin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul etti. Erman Özcan'ın eşinin polis yeleği, oğlunun da polis üniforması giydiği görüldü. Cenaze, helallik alınmasının ardından Gazi Orhanbey Camisi'ne taşındı. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin eşini teselli etti. Şehidin naaşı, ilçe mezarlığında defnedildi. Bu arada, polis ekipleri kavgaya karışan 20'den fazla şüpheliyi gözaltına aldı.