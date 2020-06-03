Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangını söndürmeye gidenlere saldıran teröristlerin saldırısı sonucunda Suriye Millî Ordusundan iki kişi ile bir köylü yaralandı. Teröristlerin Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde yangın çıkararak hem huzur ve güven ortamını bozmayı hem de yerel halkla TSK ve SMO’yu karşı karşıya getirmeyi amaçladığı belirtildi.