Yangını söndürmeye gidenlere saldıran teröristlerin saldırısı sonucunda Suriye Millî Ordusundan iki kişi ile bir köylü yaralandı. Teröristlerin Mehmetçiğin koruması altındaki bölgelerde yangın çıkararak hem huzur ve güven ortamını bozmayı hem de yerel halkla TSK ve SMO’yu karşı karşıya getirmeyi amaçladığı belirtildi.
YPG, tarlaları yakıp köylüleri öldürüyor
03.06.2020 - 04:57 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 04:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak için her yolu deneyen terör örgütü PKK/YPG mensubu teröristler, tarım alanlarını hedef alıp 26 Mayıs’ta Barış Pınarı bölgesinin doğu sınırındaki tarlalarda yangın çıkardı.
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708572 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708572.aspx
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