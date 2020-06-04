İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz "Bu sonuç bize, kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli etkisinin olduğunu gösterdi" diye konuştu.