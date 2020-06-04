Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz "Bu sonuç bize, kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli etkisinin olduğunu gösterdi" diye konuştu.