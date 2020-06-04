İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Canöz "Bu sonuç bize, kriz iletişiminde sözcülük görevini yerine getiren Bakan Fahrettin Koca'nın, tek seslilikle sürekli kamuoyuna bilgi aktarmasının ve Sağlık Bakanlığının Covid-19 krizinde halkın takdirini kazanacak şekilde kriz yönetimi sergilemesinin önemli etkisinin olduğunu gösterdi" diye konuştu.
En güvenilir bilgi kaynağı: Bakan Koca
04.06.2020 - 02:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 02:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde, koronavirüs pandemisi sürecinde kişilerin sosyal medyayı ve diğer bilgilenme araçlarını ne düzeyde kullandıklarının tespitine yönelik 764 kişi üzerinde yapılan bir araştırmada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "en güvenilir bilgi kaynakları" arasında ilk sırada yer aldı.
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708767 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/708767.aspx
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