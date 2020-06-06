Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 yılında AK Parti’li İBB tarafından trafiği azaltmak için planlanan proje, o dönem oldukça ses getirmişti. 800 metrelik hat, Levent-Hisarüstü Metro Hattı ile entegre edilecekti. Ancak muhalefet Aşiyan Parkı’nda ağaçların kesileceğini iddia edilerek eylemler yaptı, sosyal medyada gruplar hâlinde İBB üzerinde baskı kurdu. Ağaçların kesilmeyeceği, taşınacağı açıklansa da çeşitli meslek odaları projenin durmasını istedi. Aradan geçen dönemde İBB el değiştirdi. “İstanbul’u metro ağlarıyla örüyoruz” sloganıyla Ekrem İmamoğlu’nun imzası, projenin çevresine yerleştirildi. O dönem projeye karşı çıkanlar ise büyük bir sessizliğe büründü. Benzer bir olay da geçtiğimiz günlerde KİPTAŞ’la ilgili yaşandı. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap’ın yapımının ardından kura çekimine ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu, projeyi kendisi yapmış gibi gösterdi. Oysa geçtiğimiz yıllarda CHP’li milletvekilleri bu projeye de “rüzgârı kesecek, güneşi engelleyecek” diye karşı çıkmıştı.