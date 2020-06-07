Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 692'ye yükseldi.
Türkiye'de Covid-19'dan bugün 23 kişi hayatını kaybetti
07.06.2020 - 19:46 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 19:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 23 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 692'ye yükseldi.
Etiketler : türkiye,koronavirüs,covid-19,
709559 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709559.aspx
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