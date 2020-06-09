Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile bir start-up firmasının, koronavirüs tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştireceklerini söyledi. Brezilya’ya 1500 yoğun bakım solunum cihazının teslimatının yapıldığını da duyuran Varank, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir görüntü paylaşarak “2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk. Videodaki tırlarda millî teknoloji hamlesi var” dedi. Öte yandan, salgın sonrasında yapımı tamamlanan ya da karantina merkezine dö-nüştürülen hastanelerin de yer aldığı tesislere yerli ve millî imkânlarla üretilen 15 röntgen cihazı kuruldu. Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy’de yapımı tamamlanan acil durum hastaneleri ve Mardin Ömerli’deki gibi karantina hastanesine dönüştürülen tesisler ve diğer hastaneler için 1 hafta gibi kısa sürede yerli ve millî imkânlarla üretilen 15 dijital röntgen cihazı teslim edildi.