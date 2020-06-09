Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile bir start-up firmasının, koronavirüs tedavisinde kullanılacak yüksek saflıkta antikor içeren bir ürün geliştireceklerini söyledi. Brezilya’ya 1500 yoğun bakım solunum cihazının teslimatının yapıldığını da duyuran Varank, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir görüntü paylaşarak “2 bin cihazı yurt dışına göndermiş olduk. Videodaki tırlarda millî teknoloji hamlesi var” dedi. Öte yandan, salgın sonrasında yapımı tamamlanan ya da karantina merkezine dö-nüştürülen hastanelerin de yer aldığı tesislere yerli ve millî imkânlarla üretilen 15 röntgen cihazı kuruldu. Yeşilköy, Sancaktepe ve Hadımköy’de yapımı tamamlanan acil durum hastaneleri ve Mardin Ömerli’deki gibi karantina hastanesine dönüştürülen tesisler ve diğer hastaneler için 1 hafta gibi kısa sürede yerli ve millî imkânlarla üretilen 15 dijital röntgen cihazı teslim edildi.
Brezilya'ya nefes olduk
09.06.2020 - 06:05 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 06:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye, yalnızca koronavirüsle mücadele etmiyor, aynı zamanda salgın karşısında sağlık sistemleri yetersiz kalan ülkelerin de imdadına koşuyor. Pandemiden en çok etkilenen ikinci ülke olan Brezilya’ya 1500 yoğun bakım solunum cihazının teslimatı yapıldı. 650 cihaz Sao Paulo’ya ulaştı.
Etiketler : solunum cihazı,koronavirüs,
709827 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/709827.aspx
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