Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcılık tarafından hakkında bir süredir askerî casusluktan soruşturma yürütülen Yıldız’ın Çankaya’daki evinde arama yapıldı. Aramalarda, suç delili oluşturabilecek dijital materyal ve belgelerin ele geçirildiği belirtildi. Yıldız’ın yanı sıra aynı dosya kapsamında İstanbul’da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel de gözaltına alındı. Yıldız’ın kendi adına kayıtlı telefonundan askerî personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Uzun süredir irtibat hâlinde oldukları belirtilen ikilinin görüşmelerde, askerî suç içerikli 29 ayrı eylemin bulunduğu kaydedildi. Ayrıca, Yıldız ve E.B’nin Türkiye’nin Libya’daki birlikleri ve İdlib’de savaş planlarının sızdırılması ile ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdikleri de iddia edildi. Öte yandan, Başsavcılığın E.B’nin FETÖ ile bağlantısını da araştırdığı öğrenildi. E.B’nin irtibat hâlinde bulunduğu kişiler tespit edilecek. Haber Merkezi