Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gürcistanlıların yerini, Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Rize’de Afgan ve Azerbaycan uyrukluların yanı sıra Senegalli ve Özbek çay işçileri de bulunuyor. Birleşmiş Milletleri (BM) aratmayan çay bahçesinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.