Gürcistanlıların yerini, Türkiye’ye yerleşmiş ve çalışma izni olan diğer ülke vatandaşları aldı. Rize’de Afgan ve Azerbaycan uyrukluların yanı sıra Senegalli ve Özbek çay işçileri de bulunuyor. Birleşmiş Milletleri (BM) aratmayan çay bahçesinde Senegallileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Çay bahçesi BM'den farksız
10.06.2020 - 04:50 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 04:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rize’de salgın yüzünden sınır kapılarının kapatılmasıyla Gürcistan'dan çay işçileri bu sene gelemedi.
Etiketler : çaylık,çay,rize çay,
710029 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710029.aspx
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