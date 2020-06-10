Sağlık Bakanı Koca, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 746 olduğunu açıkladı. Bugün 36 bin 521 test yapılırken, 922 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 241 kişi ise iyileşti.
Türkiye günlük koronavirüs tablosu açıklandı
10.06.2020 - 19:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 4 bin 746'ya yükseldi
Etiketler : korona,
710167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/710167.aspx
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