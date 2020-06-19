Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dere, geçtiğimiz yıllarda ıslah edilmişti. Ancak arıtma tesisinin çalışmamasından dolayı suyun rengi değişerek kötü koku yaymaya başladı. Bölgede esnaflık yapan Yusuf Akyıldız “Sinekler, böcekler ve fareler oluyor, çok sıkıntı yaşıyoruz. Burada temizlik diye bir şey olmuyor. Arıtma tesisi çalışsa böyle koku olmaz” dedi. Durumu İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirdiklerini kaydeden Akyıldız “Ekipler geldiler, dereyi fotoğraflayıp gittiler ama ilgilenen olmadı. Eskiden ilaçlama yapılıyordu şimdi o da kesildi” diye konuştu.

İBB’nin yetkisinde bulunan Başakşehir Hoşdere Millet Bahçesi’nin de son hâli yürek burktu. Havadan çekilen görüntülerde millet bahçesi göletinin boş ve atıl bir durumda olduğu görüldü.