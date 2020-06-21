Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrenciler bu sene kendi okullarında imtihana girdi. Uzmanlar "Sorular yorum gücüne sahip, dikkatli adayları zorlamayacak nitelikte" dedi. Sonuçlar, 16 Temmuz'da meb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak.



COVID-19’LU ÖĞRENCİLERE

Tek kişilik sınıfta sınav

Koronavirüs testi pozitif çıkan öğrenciler, Sağlık Bakanlığının özel araçları ve ambulanslarla evlerinden alınarak imtihana girecekleri okula getirildi. Tulum giyen sağlık çalışanlarının kendilerine eşlik ettiği öğrenciler, okulda kendilerine ayrılan farklı bölümlerde sınava tek başlarına girdi. Bu öğrenciler, diğer öğrencilerden farklı giriş ve çıkışları kullandı. İmtihanın ardından öğrenciler tekrar araç ve ambulanslarla evlerine bırakıldı.



FİZİKİ MESAFE HAZIRLIĞI

Yeni maske ve dezenfektan...

∂ Sınav binaları daha önce detaylı olarak temizlendi ve sınıflar dezenfekte edilerek hijyen sağlandı. Sınav binalarına gelen öğrencilerin, okulun bahçesine girişleri sırasında en az bir metrelik (3-4 adım) fiziki mesafenin korunması sağlandı ve yığılma oluşmasını engelleyecek tedbirler alındı. Maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtıldı. Sınav binasına girişte el dezenfektanı kullanan öğrenciler, evrak kontrolü ve üst araması yapıldıktan sonra bekletilmeden salonlara alındı.



ÖRNEK CEZA

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sokağa çıkma sınırlamasına uymayıp inşaatta çalışan dört işçiye, öğrencileri rahatsız ettikleri için toplamda 5 bin 580 TL para cezası kesildi.



DEZENFEKTAN VE MASKE

İçeride de üst düzeyde tedbir

Sınav salonlarında öğrenci ve görevliler tıbbi maske kullandı. Sınav salonlarında yerlerine oturmalarının ardından, isteyen öğrenciler maskesini çıkardı. Sınavda, soru kitapçıklarını dağıtan görevliler eldiven kullandı. Sınava verilen 45 dakikalık arada öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi. İmtihanın sona ermesinin ardından bütün öğrencilerin aynı anda binadan çıkmasına müsaade edilmedi. Öğrenciler zaman aralıklarıyla, fiziki mesafe korunarak sınav salonu ve binadan ayrıldı.



En yüksek puan bu babaya

∂ Bursa’nın İznik ilçesinde Talha Bayır’ın (14) imtihandan günler öncesinde, sol ayağı kırıldı ve bacağının bir bölümü alçıya alındı. Yürümekte güçlük çeken Talha’yı, babası Rahmi Bayır, sırtında taşıyarak okula getirdi. Okul kapısında oğlunu sırtından indiren baba Rahmi Bayır soluklanırken ayağı alçılı Talha Bayır ise seke seke sınavın yapılacağı salonun yolunu tuttu. Rahmi Bayır, sınav çıkışında da oğlunu sırtına alarak eve götürdü. Davranışıyla büyük takdir toplayan Bayır “Oğlumu sırtımda taşımak mecburiyetindeydim. Bu, benim babalık görevim” dedi. İHA



Kimliğini unuttu bir yılı boşa gitti

∂ Malatya’nın Battalgazi ilçesinde LGS’ye girmek için sınav merkezine giden üç öğrenci, kimlikleri olmadıkları için sınav merkezine alınmadı. Jandarma ekipleri, imtihana girecek üç öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürdü, geçici kimlik çıkaran öğrencileri alıp sınava yetiştirdi. Tokat’ta da polis ekipleri kimliksiz beş öğrenciyi nüfus müdürlüklerinden alıp okullarına getirdi. Öte yandan Samsun’da kimliğini unutarak gelen bir öğrenci sınava giremezken bir diğer öğrenci ise kimliğini koşarak alıp geldi.



Maske takmak bizi çok zorladı

∂ Sakarya’da imtihana giren öğrencilerden Gamze Tan, maske takmanın kendisini çok zorladığını söyledi. Tan “Sınavda maskeyi çıkarıp çene hizamıza takmamıza izin verdiler ama o şekilde tutmamız dahi bizi etkiledi. Belki de psikolojiktir” diye konuştu. Öte yandan sınavı değerlendiren Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt “Sorular, MEB müfredatına bağlı kalınarak sorulmuştur. Yorum yapabilme gücü ve dikkati yüksek öğrencilerin zorlanmadan yapabileceği bir sınav olmuştur” dedi.