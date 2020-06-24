Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sene ülkemizden 2 milyon 298 bin 800 vatandaşın ön kayıt yaptırdığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: Çekilen kura ile 83 bin 430 kişinin ismi belirlenmişti. 13 Ocak 2020 tarihinden itibaren hac ücretinin ilk taksiti alınarak kesin kayıtlar yapılmıştı. Ancak salgın sebebiyle ikinci ve üçüncü taksitler ertelenmişti. Suudi Arabistan’ın son kararının ardından 2020 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlarımızdan kayıt yaptıranların kura hakları 2021 yılına kurasız olarak devredilecek, hacı adaylarının kesin kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir.