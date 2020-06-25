Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 13.03 sıralarında Van’ın Özalp ilçesinde 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremle ilgili şimdiye kadar herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA!

Soylu: "(Van'daki deprem) Özalp'te yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor. Köyler de taranıyor, şu ana kadar sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var"

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: "(Özalp ilçesindeki deprem) Bir köyde bir ev kısmen yıkıldı, can kaybımız yok."