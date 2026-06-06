Mars’taki Jezero Krateri ile jeolojik benzerlikleri bulunan Salda Gölü, uzay bilimcilerin de ilgisini çekiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, projeye 30 milyon lira bütçe desteği vereceklerini açıkladı.

HABER MERKEZİ/ANKARA- Burdur’da bulunan Salda Gölü, Mars’taki Jezero Krateri ile olan jeolojik benzerlikleri sebebiyle dünyanın önde gelen bilim adamları ile uzay ajanslarının yakın takibine girdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da Salda Gölü ile ilgili milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken, Salda Gölü’nün gerek düşük ışık kirliliği değerleri gerekse atmosferik gözlem imkânları bakımından astronomi ve uzay bilimleri faaliyetleri için büyük potansiyel sunduğunu söyledi.

Salda'da uzay bilimi merkezi kurulacak: Astronomi konusunda büyük potansiyel taşıyor

Bu potansiyeli yakından takip ettiklerini belirten Kacır “Bu bağlamda, TÜBİTAK tarafından Bilim Merkezleri Programları kapsamında Burdur’da büyük ölçekli bir bilim merkezi kurulma çalışmaları devam etmektedir. Salda’da bilim merkezi kurulması projesi için 30 milyon lira tutarında bütçe desteği sağlanması planlanmıştır” dedi.

Salda'da uzay bilimi merkezi kurulacak: Astronomi konusunda büyük potansiyel taşıyor

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Bilim dünyasını şaşırtan keşif! Kopan dokular 3 yıl yaşıyor

5 NASA ASTRONOTUNA EĞİTİM

Kacır ayrıca, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülen Türk Astronot ve Bilim Misyonu çerçevesinde ifa edilen astronot görevi ve icra edilen bilimsel deneyler kapsamında NASA ile ortak çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Salda'da uzay bilimi merkezi kurulacak: Astronomi konusunda büyük potansiyel taşıyor

Bu bağlamda, NASA ve Axiom Space iş birliğiyle sürdürülen MIYOKA projesi çerçevesindeki operasyonel hazırlık süreçlerinde 5 NASA astronotunun doğrudan TÜBİTAK UZAY uzmanlarınca eğitildiğini belirten Kacır “Söz konusu proje kapsamında teknik bilgi paylaşımı, eğitim faaliyetleri ve görev hazırlıkları uluslararası iş birliği mekanizmaları çerçevesinde yürütülmektedir” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası