AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi
AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi
25.06.2020 - 17:54 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 17:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AYM, YKS tarihinin öne çekilmesine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma talebinin reddi üzerine yapılan tedbir başvurusunu kabul etmedi
Etiketler : aym,
713594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713594.aspx
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