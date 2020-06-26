Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu açıklamaya taksi plakaları satan galericiler ve taksicilerden büyük tepki gelmişti. Dün bu karar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplandı. Oylama öncesi yaklaşık 100 taksici, araçlarını CHP’nin Beyoğlu Şişhane’deki İl Başkanlığı binasına sürdü. Cadde üzerine kornalara basan eylemciler, daha sonra gözden kayboldu. UKOME ise teklifi alt komisyona havale etti. Ayrıca toplantıda pandemi süresince yoğunluğu azaltmak için Şehir Hatları'na bağlı vapurların üç ay boyunca 10.00-16.00 arasında 5 kuruş olarak tarifelendirilmesine karar verildi.