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Eski Kurmay Albay Erkan Öktem'e ağırlaştırılmış müebbet
26.06.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 26.06.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe'deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin 245 sanık hakkında açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan'ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem'in de arasında bulunduğu 86 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.
Etiketler : eski Kurmay Albay Erkan Öktem,müebbet,
713755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/713755.aspx
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