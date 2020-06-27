Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

245 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görüldü. Dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanı Turgut Aslan'ı ağır yaralayan eski kurmay albay Erkan Öktem'in de aralarında bulunduğu 86 sanık "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Mahkeme, 35 sanığa da takdiri indirimin ardından aynı suçtan müebbet hapis cezası verdi. 14 sanık da "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin dokuzar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm oldu.

Aslan'ı vurana 10 defa 'ağır' müebbet hapis

Eski TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ı yaralayan eski kurmay albay Erkan Öktem "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile 9 kişinin şehit edilmesine ilişkin "kasten öldürme" suçundan toplam 10 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Öktem, Turgut Aslan'a yönelik eylemi nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 20 yıl hapisle cezalandırıldı.