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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine koronavirüsle mücadele kapsamında bir genelge gönderdi
04.07.2020 - 10:23 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 10:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
*Lunapark ve tematik parklar, temizlik, maske ve mesafe şartıyla 6 Temmuz‘dan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler” konulu genelge gönderdi.
Etiketler : içişleri bakanlığı,lunapark,maske,
715561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715561.aspx
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