Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir süredir yaşanan olumsuz görüntüler, 90'lı yıllardaki manzaraları hatırlattı. Haliç, Küçükçekmece ve Riva'da çevre felaketi yaşanırken, İSKİ'nin üç gündür su veremediği Şile halkı duruma isyan etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı döneminde temizlenerek masmavi suya sahip Haliç'in kirli hâli, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından görüntülenerek Türkiye'nin gündemi olmuştu. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'te yağmur suları ve “alg” patlaması sebebiyle kısa süreli bir sorun olduğunu ifade ederek, üç hafta içerisinde normale döneceğini bildirdi. Ancak üç hafta sonra İHA tarafından yeniden çekilen görüntülerde Haliç'teki manzaranın çok daha kötüye gittiği görüldü. Suyun daha da siyaha bürünmesi ve kokunun artması bölge sakinlerini isyan ettirdi.

"KOKUDAN CAM AÇAMIYORUZ"

Denizin üstündeki çöplere dikkat çeken vatandaşlar 'Altın Boynuz'un son hâline "Koku her yeri sardı. Yaz ortasında evde cam açamıyoruz" diyerek tepki gösterdi. "Çamur, lağım ve pislik yıllar sonra döndü" diyen vatandaşlar "Bu durum düzeltilmezse Sözen'li günleri bile ararız" yorumunu yaptı.

Vatandaşlardan Haliç isyanı! Siyaha bürünen suları havadan görüntülendi

KİRLİLİĞİN SEBEBİ İSKİ!

İstanbul'un turizmin merkezi olarak bilinen Riva Deresi'nde ise durum içler acısı. İSKİ Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden atık suyun arıtılmadan dereye akıtması sebebiyle âdeta çevre katliamı yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tesise 72 bin lira idari para cezası kesti.

HALİÇ, NİÇİN BU HÂLE GELDİ?

Haliç'in gün geçtikçe daha da kirlendiğine dikkat çeken bölge sakinleri yetkililere seslenerek "Haliç, temizken niçin bu hâle geldi? Bu duruma gelmesi büyük bir acı oldu bizim için” dedi.

BİDONU ALAN SU KUYRUĞUNA GİRDİ!

İstanbul'un Şile ilçesinde 60 saatten fazla süre ile su verilmeyen mahalle ve köyler olduğu ortaya çıktı. Bazı mahallelerde ise gün aşırı suların kesilmesi vatandaşları çileden çıkardı. Yaz aylarında daha fazla ikamet edilen ilçede vatandaşlar bidonlarını alarak kuyruğa girdi. 1994 öncesi İstanbulluların susuzluk sebebiyle yaşadığı sıkıntılı günleri hatırlatan görüntüler sebebiyle Şileli vatandaşlar İBB ve İSKİ’ye tepki gösterdi. İSKİ'den yapılan açıklamada ise Şile'nin hafta sonu nüfusunun bir milyona çıkması sebebiyle, ilçenin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşandığı, sorunun kısa sürede çözüleceği bildirildi.

ADANA DA BU HÂLDE

Adana’da köprü genişletme çalışması sebebiyle geçen ay Seyhan Nehri'nin suyu kesildi. Akıntının da durmasıyla birlikte nehirde oluşan yosunlar ve çevreden atılan çöpler, kötü koku yaymaya başladı. Şehirde sıcaklıkların artmasıyla birlikte nehirde oluşan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar suyun geri verilip temizlik yapılması için belediyeye çağrıda bulundu. Çevre sakinleri "Burası bu hâliyle mikrop saçıyor ve sağlığa olumsuz etkisi var. Yetkililerin gerekeni yapmasını istiyoruz" dedi.

ÇEKMECE ÇEKİLİR GİBİ DEĞİL

İstanbul'da yaşanan çevre felaketi Haliç ile sınırlı kalmadı. Eskiden kuş cenneti olan Küçükçekmece Gölü'nde kirlilik sebebiyle oksijen seviyesi azaldı. Binlerce balık kıyıya vurdu. Felaket sonrası harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri göle gelerek sudan numune alıp inceledi. Balçık yüzünden sararan göl, ağır kokusu ile insanları ve çevreyi tehdit ediyor.