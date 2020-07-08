Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sadece geçen hafta sonunda 400 binden fazla Covid-19 tanısı konuldu."

Sağlık Bakanı Koca: "Asker uğurlamasında ne uğurlayan ne de uğurlanan hiç risk almamalıdır. Sağlık da vatani göreve saygı da bunu icap ettirir."

Türkiye'de son 24 saatte 1041 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 22 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 208 bin 938, can kaybı 5 bin 282 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "(Covid-19 salgını) Anadolu'da birinci dalga halen devam ediyor."

Bakan Koca: "Son 3 gün en az vaka görülen iller; Tunceli, Artvin, Iğdır, Erzincan, Bayburt, Kırklareli ve Bilecik oldu."