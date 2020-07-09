Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika! Sakarya'da bir patlama daha meydana geldi. Sakarya'nın Taşkısığı mevkisinde, patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisi sevk edildi. Patlamanın yaşandığı bölgeye jandarma ekipleri sağlık ekipleri dışında kimse alınmıyor. Olayda yaralanan şahısların hastanelere sevk edildiği öğrenildi. İkinci patlamada AFAD'dan alınan bilgiler doğrultusunda; ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralı.

Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi



Sakarya Belediye Başkanı: 2 şehidimiz, 8 yaralımız var

Sakarya Valisi Kaldırım'dan yeni açıklama

Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var."