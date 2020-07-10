Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yine Sakarya, yine havai fişek, yine acı. 3 Temmuz’da Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkiinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 11.15'te meydana gelen patlama, bütün Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Faciada yedi kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi de yaralanmıştı. Ölenlerden bir kişinin hâlâ cansız bedeni bulunamazken hastaneye kaldırılan 122 yaralı taburcu edildi. Bu olayın ardından enkaz altında kalan havai fişeklerin Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imhasına karar verildi. Dün arta kalan havai fişekler, fabrikaya 20 kilometre mesafede bulunan Adapazarı Taşkısığı mevkiindeki bir taş ocağına götürüldü. Fişeklerin araçtan indirildiği 11.35 sıralarında bir patlama yaşandı. Feci olay sonrası bölgeye sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde patlayıcı madde imha timinden iki görevli olmak üzere üç jandarma personelinin şehit olduğu, biri ağır 11 kişinin de yaralandığı belirlendi. Cenazeler morga, yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yaşanılan peş peşe facialar, kaza mı, ihmal mi yoksa sabotaj mı sorularını akıllara getirdi.

FABRİKA SAHİBİ TUTUKLANDI

Öte yandan patlama ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika sorumlu müdürü A.A, fabrika müdürü ve genel ustabaşı H.A, genel ustabaşı E.Ö. ile iş güvenliği uzmanı A.B. önceki akşam tutuklanmıştı. Ardından fabrika sahibi Yaşar Coşkun ile 75 yaşındaki babası A.R.E.C. de gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen ikiliden oğul tutuklandı, baba adli kontrol şartıyla salıverildi.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sakarya’daki patlama ile ilgili taziyede bulundu. Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti: İlk olayın acısı henüz geçmemişken ikincisi yaşandı. Her iki patlamada da hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum.

FABRİKANIN RUHSATI VE İMAR İZNİ İPTAL EDİLECEK

Sakarya’da üç askerin şehit olduğu bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Olayın sebebini, adli ve idari soruşturmalar sonrası hepimiz öğreneceğiz” dedi.

Soylu şu bilgileri paylaştı:

“Burada iki türlü patlayıcı var. Depolarda olan ve soğutulan patlayıcılar henüz oradalar. Esas ortak noktada olan ve bizim tahmini 16,5 ton olarak söylediğimiz patlayıcının 15 tonu patlatılmıştı. Bugün, yarın en geç tamamlanacaktı böyle bir olayla karşı karşıya kaldık. Buradan bunların (patlayıcı) muhafazasını, naklini, taşımasını ve imhasını yapmak üzere görevlendirilecek kişiler; ilkeler, kurallar, tüzükler ve kanunlar çerçevesinde uzman kişilerdir. Bu da kolluk kuvvetimizdedir. Bunun muadili başka bir şey söz konusu değil.”

Soylu, vukuatlı fabrikanın geleceğine ilişkin alınan kararı da açıkladı:

“Bu fabrikanın çalışma iznini Sakarya Valiliği ilk önce askıya alacak ardından da iptal işlemlerini gerçekleştirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımız da hemen talimat verdi resen buranın imar iznini iptal edecekler.”

ARAÇ YERLEŞİM YERİNDEN GEÇMİŞ

Patlamanın olduğu yere üç kilometre ötedeki yerde oturanlar, yaşadıkları korkuyu anlattı. Sakarya Hafriyatçılar ve İş Makineleri Derneği Başkanı Can Akova “Aracı, bizim mahalleden geçerken gördük. Kısa bir süre sonra patlama sesi duyduk. Aracın tamponu bir buçuk kilometre öteye fırlamış. Patlamanın mahallemizde yaşanmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Şehitlerimiz için çok üzgünüz” dedi.

ÜÇ ŞEHİT DE 'UZMAN'DI

Patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar’ın ateşi, Manisa Alaşehir’deki baba ocağına düştü. 32 yaşındaki Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz, Tekirdağ Süleymanpaşa doğumluydu. Şehidin eşi ve 2 çocuğunun Ankara'da olduğu öğrenildi. Diğer şehit ise, Afyonkarahisarlı Jandarma Uzman Onbaşı Fatih Manga... Manga'nın babasının 6 yıl önce vefat ettiği, Bekir ve Ali Osman isminde iki kardeşinin olduğu aktarıldı. Şehitlerin bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanması bekleniyor.