Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş, jandarmanın ikna çalışması sonucu evladına kavuştu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinden gelerek 3 Mart'ta oturma eylemine katılan Ertaş ailesinin, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının ortak çalışmasıyla evlat hasreti son buldu. Salı günü Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Hudut Tabur Komutanlığına teslim olan Ramazan Ertaş (20), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan babası ve kız kardeşleriyle buluşturuldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Ertaş, 8 aylık hasretin ardından evladına sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, babası ve kardeşleri Ramazan'ı bağrına bastı. Baba Ertaş, oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken "Allah devletimizden razı olsun. İnşallah diğer aileler de evladına kavuşur" dedi.

AİLELERİN UMUDU ARTTI

Ramazan Ertaş'ın da teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 14'e yükselirken, evlat hasreti çeken diğer ailelerin umudu arttı. Annelerden Necibe Çifçi "Çok neşelendik, mutlu olduk. İnşallah bizim evlatlarımız ve bütün annelerin evlatları böyle geri dönecek" dedi. Baba Abdullah Demir de "14 çocuk geldi, 14 can kurtardık. Bundan daha güzel bir şey yok. Dünyalar bizim oldu" diyerek mutluluklarını dile getirdi.

Oğlu Emrah için eyleme katılan anne Aynur Panay da Kürtçe yaptığı açıklamada, bütün annelere evlatları için eyleme katılma çağrısı yaptı. "HDP dışında kimse benim oğlumu götürmedi. Oğlumu HDP'den istiyorum. Onu göndersinler" diyen Panay, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.

5 TERÖRİST TESLİM OLDU

Diğer yandan PKK’nın Kuzey Irak’ta bulunan kamplarından kaçan 5 terörist, Şırnak’ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.