MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir."
MHP Başkanı Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
10.07.2020 - 18:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 - 19:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "MHP, Danıştayın kararından ziyadesiyle memnun, mesut ve mutmaindir. Bugün tarihi bir gün olarak tezahür etmiştir."
Etiketler : devlet bahçeli,ayasofya,
717119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/717119.aspx
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