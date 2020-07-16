Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çavuşoğlu, “Bu çocukları özellikle bazı bölgelerde eşcinsel şekilde birlikte yaşayan insanlara aile sıfatı vererek vermeye çalıştılar ama girişimlerimiz sayesinde bunların birçoğunu engelledik” diye konuştu. Ailelerinden alınan çocukların kimlere verileceği konusunda kasıtlı tutumların olduğunu gözlemlediklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Berlin’de çocuklar için var olan bir kreşten yer kiralayarak bu tür durumlarda o çocuklarımızı Türklerin ve Müslümanların görev aldığı bir bölümde barındırıyoruz. Aynı şekilde aile danışmanlığı da veriyoruz.