Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı yapan “Kabataşlar” adlı bir suç örgütü tespit etti. Yapılan araştırmada ise, liderliğini FETÖ üyeliğinden aranan O.K.’nin yaptığı çetenin, FETÖ, PKK bağlantıları sebebiyle aranan kişileri para karşılığında Avrupa Birliği ülkelerine çıkardıkları tespit edildi. 6 ay süren takibin ardından şüphelilerin adreslerini tek tek belirleyen polis, çete lideri O.K. ile biri aktif, ikisi emekli 3 polisin de aralarında olduğu 121 kişinin yakalanması için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 17 ilde aynı anda yapılan baskınlarda 96 kişi gözaltına aldı. Çete lideri ve firari 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 260 tabanca mermisi, çeşitli ülkelere ait 59 pasaport, 587 sayfadan oluşan farklı ülke vatandaşlarına ait kimlik, pasaport ve vize bilgileri içeren belge ve 3 adet polis kartı ele geçirildi. Şüphelilerden 23’ü tutuklandı. Çetenin, asker kaçakları ve suçluları 10 bin avro karşılığında ülke dışına çıkardıkları belirlendi. En az 5 milyon avro vurgun yapan çetenin, şu ana kadar 750 kişiyi yurt dışına çıkardığı bu kişilerden 150’sinin ise FETÖ ve PKK üyeliğinden kaydı olduğu ortaya çıktı. Çete lideri O.K.’nın paraları eşinin akrabaları üzerine aktardığı belirlendi.