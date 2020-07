Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm tarımsal ve hayvansal kayıtların ve işlemlerin tek bir platformda toplandığı E-Tarım portalının tanıtım toplantısına katıldı. Dijital teknolojinin hayatın her yerinde olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, tarım ve ormanın da bu dijital hamle içerisinde güçlü bir alt yapıyla yerini aldığını ifade ederek, bakanlığının dijital çalışmalarını paylaştı. Bakan Pakdemirli, e-Devlet üzerinden verilen hizmetlere ilişkin, ‘‘Bugün 49 milyon vatandaşımız, 5 bin 99 hizmete e-Devlet üzerinden kolayca erişebiliyor. Bakanlık olarak 2018 yılında e-Devlet entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdik. Şu ana kadar 77 entegre hizmeti, 270 kimlik doğrulama hizmetini vatandaşlarımıza sunuyoruz. E-Devlet sisteminde en fazla hizmet veren bakanlıklardan birisi olduğumuzu da önemle ifade etmek istiyorum" dedi.



Tarım ve Orman Bakanlığının uydu teknolojilerini de yaygın olarak kullandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, ‘‘21. yüzyıl, aynı zamanda uydu teknolojilerinin de hızla geliştiği bir dönem. Bu teknolojiler, dünyada askeriyeden sonra en fazla tarımda kullanıyor. Yine altını çizerek ifade etmeliyim ki Türkiye’de uydu teknolojilerini en fazla kullanan bakanlıklardan birisiyiz. Uydu görüntüleri sayesinde tarım ve orman varlığımızı, su kaynaklarımızı izliyor, gelişmelerini takip ediyor, sorun varsa anında çözüm üretebiliyoruz. Uydu teknolojileri, ayrıca bilgi derinliğimizi de artırıyor. Ekilmeyen alanları izliyor, ürün var mı yok mu kontrol ediyoruz. Ekili alanlarda haritalama altyapısını oluşturuyoruz. Tarım arazilerinde yapılaşmaları, ormanların ve su kaynaklarının durumunu hep uydudan takip ediyoruz. Ayrıca, pamuk gibi bazı ürünlerde; desteklerin çapraz kontrolünü de uydudan aldığımız görüntüler sayesine yapabiliyoruz’’ diye konuştu.



Coğrafi Bilgi Sistemlerinin de karar aşamasında oldukça önemli olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli, ’’ Coğrafi Bilgi Sistemleri ile uydu ve hava görüntülerini sayısal veriye çeviriyoruz. Yani, uydu görüntülerini ete kemiğe büründürüyor, dillendiriyor ve onlara hayat veriyoruz. Okunması kolay haritalar oluşturuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki Bakanlığımızın tüm dijital sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları ile entegre yapıdadır. Ve son 2 yılda Bakanlık olarak birçok projede Coğrafi Bilgi Sistemleri verilerini altlık olarak kullandık. Yine bu kapsamda tarım parsellerinin tamamı sayısallaştırıldı. Yani 36 milyon tarım parselinin her birini tek tek belirledik. Ulusal Ölçekte Sayısal Toprak Haritaları oluşturuldu. Her bölgedeki toprak tipi ve özelliği bu haritalara işlenmektedir. Bu anlamda pamuk gibi birçok üründe de ekim alanlarını daha net tespit edebiliyoruz’’ diye konuştu.



Bakan Pakdemirli, 2019 yılı Şubat ayında hayata geçirilen ‘E-Çiftçi' portalının da önemle üzerinde durdu. Tüm üreticilerin işletmesindeki tüm bilgilere, cep telefonu ya da bilgisayarlarıyla kolayca ulaşabildiği ve işlemlerini yapabildiği sistem sayesinde kayıtlı tüm arazi bilgileri, parsellerdeki kayıtlı ürünler, hayvanların doğumundan ölümüne, nakil işlemlerine kadar her türlü bilgiye yol katetmeden veya vakit kaybetmeden ulaşmak mümkün.

"5 günde bitecek iş 1 günde tamamlanıyor"

2019’da hizmete sunulan sistemlerden birinin de "Tarım Arazileri Yönetim" portalı olduğunu kaydeden Bakan Pakdemirli, ‘‘Bu sistem ülkemizde tapu işlemleri ile ilgili en büyük yazılım entegrasyonlarından birisidir. Bildiğiniz gibi tarım arazilerinin devir işlemleri için vatandaşımızın önce Tapu Müdürlüğüne giderek işlem başlatması gerekiyor. Devrin olması için de tarım arazisinin yeterli büyüklüğe ve ekonomik değere sahip olması gerekiyor. Bu durum tarım arazilerinin bölünmesini önleyen mevzuatta yer alan önemli bir husus. Eğer belirlenen sınırın altında ise devir işlemine izin verilmiyor. Sırf bu işlem için vatandaşımız, il/ilçe müdürlüğümüze gelerek önce kontrolleri yaptırıyor ve uygunsa onay alıyor. İşte tüm bu git-gel süreci vatandaşın ortalama 4-5 gününü alıyordu. Tarım Arazileri Yönetim portalı sayesinde ise vatandaşımız sadece Tapu Müdürlüğüne giderek 24 saatin altında online olarak bu cevabı alıyor ve işlemini bu çerçevede yapabiliyor. Bugüne kadar 6 aylık sürede 80 bin işlemi bu sistem üzerinden yaptık. Bu yıl hayata geçirilen önemli portallardan biri de Pancar Kayıt Sistemi oldu. Şeker pancarının tohumdan başlayarak şeker fabrikasına teslimine kadar olan tüm süreçleri, çiftçi bazında bu sisteme giriliyor" ifadelerini kullandı.

"2020 tarımda dijitalleşme yılı"

2020 yılının tarımda dijitalleşme yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, bu doğrultuda atılan önemli adımlardan birinin de DİTAP olduğunu belirtti. Pakdemirli,‘‘DİTAP, sadece üretici ve tüketiciyi buluşturan bir dijital platform değil. Arkasında, sözleşmeli üretim başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşmesi, fiyat istikrarının sağlanması, aracı unsurların kaldırılması, üreticinin pazar gücünün artması, finansman olanaklarının arttırılması gibi tarıma değer katacak birçok faktör var. Bu arada DİTAP’taki üye sayısı, 3 ayda 28 bini, toplam ciro da 100 milyonu geçti. Hayırlı, uğurlu olsun. Ayrıca, şu anda DİTAP üzerinden sözleşmeli satışlar da yapılmaya başlandı. Örneğin Erzurum'un Olur ilçesinden İstanbul’a pekmez satışı yapıldı. Yine Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesinden Ankara’daki bir turşu fabrikasına salatalık satışı yapıldı. İnşallah bunları daha da artırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Mayıs ayında hizmete giren Dijital Tarım-Orman Akademisine de değinen Bakan Pakdemirli, şu ana kadar 65 akademisyen ve uzmanın portal üzerinden eğitim verdiğini belirtti.

"İHA ile 1 dakikada 3,5 milyon hektarlık alan izlenebiliyor"

Orman yangınları ile mücadelede de dijital sistemlerin etkin kullanıldığını ve bu yıl ilk kez İHA’ların yangınlarla mücadele için kullanmaya başlandığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Ülkemizde askeri amaçlar dışında ilk kez orman yangınlarıyla mücadele için İHA kullanılıyor. Bir İHA ile anlık olarak 600-800 bin hektarlık alanı, 1 dakika içinde ise 3 ile 3,5 milyon hektarlık alanı tarayabiliyoruz. Böylece yangınları en hızlı şekilde tespit ederek bölgeye ulaşıyoruz" dedi.



Orman yangınlarıyla mücadelede Yangın-Cell Haberleşme Sistemi kurulduğunu bildiren Pakdemirli şunları söyledi:



"Bu sistemde bas-Konuş cihazları ile telsiz sistemleri arasında bağlantı kuruluyor. Akıllı telefonlar ile telsiz sistemlerinin entegrasyonu sağlandı. Böylece yangın anında mobil telefonlarla hızlıca iletişime geçiyoruz. Sistemin testleri başladı ve 3 ay içinde inşallah tam olarak hizmete alacağız. Diğer bir çalışmamız ise Navigasyon takip sistemi. Bu dijital sistem sayesinde Orman Genel Müdürlüğümüzün yangın söndürme ve hizmet araçları uydu üzerinden online takip edilecek. Yangın olduğunda o bölgeye söndürme araçlarının en hızlı ve en etkin şekilde yönlendirilmesi sağlanacak. Sistemin denemeleri başladı ve 2 ay içinde hizmete alınmayı planlıyoruz.’’

E-Tarım portalı ile tarımsal kayıt ve işlemler tek çatı altında toplanıyor

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının 2023 hedefleri doğrultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından birisi olan E-Tarım portalı sayesinde başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların Bakanlık ile olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden tamamen evraksız şekilde online olarak yapabileceklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün itibarıyla hayata geçen E-Tarım portalının detaylarını anlattı. Pakdemirli, ‘‘E-Tarım portalı, Bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistemdir. Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden, E-Tarım portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşabileceksiniz. Sisteme etarim.gov.tr web adresinden giriliyor. ANDROİD veya IOS uygulamaları ile sistemi cep telefonunuza veya tabletinize indirebilirsiniz. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti buradan sunuyoruz"diye konuştu.

E-Tarım portalı çiftçiye yılda 300 milyon lira tasarruf sağlayacak

E-Tarım portalının getirdiği büyük kolaylıklar yanında, zaman ve mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağlayacağını belirten Bakan Pakdemirli, ‘‘Bir çiftçi yıl içerisinde ÇKS, destek başvuruları, hayvanları ile ilgili iş ve işlemleri için il/ilçe müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. Her seferde yol dahil ortalama 1 saatini harcıyor. E-Tarım portalı sayesinde bir kez bile il/ilçe müdürlüğüne gitmeden işlemini dijital olarak yapmasını sağlayabilirsek Türkiye’deki 2,7 milyon çiftçi için 2,7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz. Ya da 55’lik bir traktörle 1 saatte ortalama 5 dekar arazinin işlemesi yapılırsa 2,7 milyon saatte 13,5 milyon dekar arazi işlenebilir. Bu da Türkiye’deki mısır ekili 6,4 milyon dekar arazinin 2 katından fazlasının işlenmesi demektir. Mali faydasına bakacak olursak yine bu sistem sayesinde üreticimiz işlemlerini dijital olarak yaparsa yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2,7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır. Bu miktar ile 157 bin ton buğday tohumu alınabilir. Bu tohum ile 7,1 milyon dekar arazide 2,5 milyon ton buğday hasat edilebilir. Böylece ekonomiye yılda 4,1 milyar Lira katkı sağlanacaktır" dedi.