Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde, Türkiye'nin her türlü zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

Bildiride, sınır ötesindeki terörist unsurlara karşı mücadelenin uluslararası hukuktan doğan haklar çerçevesinde sürdürüleceği ifade edildi.

MGK bildirisinde, "Azerbaycan topraklarında gayrimeşru işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'ın saldırganlığı şiddetle kınanmıştır." denildi.

Bildiride, Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

MGK bildirisinde, "Türkiye'nin her alanda güçlü hazırlık yapmak için gereken mekanizmaları oluşturmasının önemi üzerinde duruldu." ifadesine yer verildi.

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