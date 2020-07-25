Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemiz, Ayasofya'nın Müslümanların hizmetine sunulması için 1990'da kampanya başlattı. 55 milyonluk ülkeden 1 milyon imza geldi. Gazetemizin pencerelerinden sarkıtılan metrelerce uzunluğundaki imza metni sokaklara taştı. Arzuhâl TBMM Dilekçe Komisyonuna sunuldu. Ancak siyasi irade alınamadı. Ta ki geçtiğimiz yıla kadar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, müjdeli haberi TGRT Haber'den verdi. 25 Mart 2019 tarihli nüshamızda "Ayasofya cami oluyor" dedik. Ve 16 ay sonra Ayasofya aslına rücu etti.