MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
26.07.2020 - 12:45 | Son Güncelleme: 26.07.2020 - 12:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi.
Etiketler : msb,
720791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/720791.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER