Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Bilginin ve bilgiyi kullanmanın en etkili silaha dönüştüğü dönemde istihbaratın önemi çok daha arttığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bir süredir verdiği tarihi mücadelede ilk hedef alınan kurumlarının başında MİT'in geliyor olması tesadüfi değildir."

"İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının hala kabullenilemedi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fethin üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala İstanbul'un Türk milletinin ve Müslümanların elinde olmasının kabullenilemediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin attığı her adımın, yaptığı her faaliyetin dünyanın tamamının ilgisini çektiğini söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya'yı ibadete açma sürecinde İstanbul'un 1453'ten beri süren Türk toprağı kimliğini sindirmekte zorlananlar olduğuna şahitlik ettik."

"MİT dünya ölçeğinde çalışmalara imza attı"

MİT'in kriptoloji, siber, uydu, sinyal istihbaratı alanlarında dünya ölçeğinde çalışmalara imza attığının altını çizen Erdoğan, "İstanbul'daki (MİT) bölge başkanlığımızın terör örgütlerinin eylem arayışları ve yabancı istihbarat kuruluşlarının casusluk girişimleriyle etkin şekilde mücadele edecek kapasitede olması büyük önem arz ediyor. Teşkilatımızın diğer güvenlik kurumlarımızla yakın iş birliği sayesinde İstanbul'da terör örgütlerinin eylem yapma kapasiteleri ciddi şekilde sınırlanmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Stratejik istihbarat, terörle mücadele, istihbarata karşı koyma gibi konularda da İstanbul'daki çalışmalar ön plana çıkıyor."