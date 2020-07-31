Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Partili Ünal 'Twitter temsilci vermezse, ofis açmazsa kapanır mı?' sorusuna şu cevabı verdi: Burada bir karar vermek durumundasınız. Gidip Amerikan Kongresi'nde hesap verenler eğer bizimle muhataplık oluşturmak istemiyorlarsa ve sizin yaptığınız yasal düzenlemeleri tanımıyorlarsa dönüp devlete 'Sizinle muhataplık oluşturmak istemiyor bu yapı, sizin yasal düzenlemelerinizi ve siber egemenlik hakkınızı tanımak istemiyor o yüzden onu siz kendi haline bırakın. Siz neden böyle bir düzenleme yapıyorsunuz ki?' diyemezsiniz. 1 Ekim itibarıyla 30 gün süre var. 6 ay süre içerisinde yürütülecek müzakereler görüşme çabası. Muhataplık için sonuna kadar müzakereleri sürdüreceğiz. Her iki tarafın kazan-kazan yaklaşımı ile meseleyi çözeceğine inanıyorum. Almanya'nın, Fransa'nın yaptığı gibi düzenleme yaptık. Düzenlemede ifade düşünce özgürlüğü ile ilgili kısıtlayıcı madde söz konusu değil. Küfür, hakaret, siber zorbalık, taciz, tehdit var.