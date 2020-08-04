Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine 401’inci Test Filo Komutanlığında devam ediliyor” ifadelerine yer verildi.
MSB’den milli mühimmat paylaşımı
04.08.2020 - 20:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 - 20:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yerli ve milli mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine devam edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,milli mühimmat paylaşımı,
722690 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722690.aspx
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