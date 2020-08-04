Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine 401’inci Test Filo Komutanlığında devam ediliyor” ifadelerine yer verildi.