Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi
Covid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldı
12.08.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Covid-19 tedbirleri kapsamında araç muayene sürelerinin 30 Eylül’e kadar uzatıldığını bildirdi
Kaynak: AA
Etiketler : Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı,
724457 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724457.aspx
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