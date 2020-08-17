İçişleri Bakanı Soylu: 1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.
Bakan Soylu: Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahibiz
17.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu: 1999'da sadece 50 adet deprem gözlem istasyonu olan Türkiye, bugün 1100 istasyonla Avrupa'nın ikinci büyük gözlem ağına sahiptir.
Kaynak: AA
Etiketler : Süleyman Soylu,
725453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725453.aspx
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