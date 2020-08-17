İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda 25’inci Türkiye-Rusya Birleşik Kara Devriyesi sırasında Eriha - Musaybin arasında teröristler tarafından RPG'li saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir askeri aracın hafif hasar gördüğü belirtildi.
İdlib’de Türk-Rus Ortak Devriyesi'ne saldırı
17.08.2020 - 14:05 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’de İdlib'in güneyindeki M4 karayolunda ortak devriye yapan Türk ve Rus kuvvetlerinin konvoyunun geçişi sırasında RPG füzesiyle düzenlenen saldırıda Türk kuvvetlerine ait askeri araç hasar gördü.
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,İdlib,
725475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725475.aspx
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