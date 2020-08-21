İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve  İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde;  Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmektedir."