İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
21.08.2020 - 00:25 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 00:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"Yıldırım- 3 Operasyonu kapsamında; Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde; Doğubayazıt kırsalında, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.Bölgede operasyon devam etmektedir."
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,
726209 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726209.aspx
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