Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Doğu Akdeniz'de bulunan petrol rezervleri birçok ülkenin iştahını kabartacak büyüklükte. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre, Doğu Akdeniz’in Levant adı verilen ve Suriye kıyılarını da içinde barındıran bölgesinde yaklaşık 3,5 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil civarında petrol rezervi bulunuyor.

Son yıllarda Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan’ın ayak oyunlarıyla bölgedeki pastadan pay kapmak isteyen birçok ülke bölgeye coğrafi sınırı olmasına rağmen Türkiye’nin içinde olmadığı planlar peşinde koştu. Ancak Türkiye’nin Libya’ya desteği, Suriye’de yeni oluşumlara izin vermemesi, Yunanistan’ın Batı destekli diklenmelerine karşı sert tavır alması yapılan bütün hesapları altüst etti.

Doğu Akdeniz’de ciddi miktarda rezerve ulaşan İsrail, hem Rusya-İran ile hem Batı ile yakın temas hâlinde. Türkiye’nin devreden çıkarılarak Akdeniz gazının İsrail, GKRY ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gönderilmesi projesi rafa kalktı. Girit bölgesindeki aktif fay hatları ve hat uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda inşa edilmesi planlanan boru hattının teknik ve ekonomik açıdan fizibilitesi olmadığı kabul ediliyor.

AB'nin de desteklediği projenin her şeye rağmen diyerek hayata geçirilmesi hâlinde öngörülen güzergâh Türkiye'nin deniz sahalarından geçiyor. Kısacası İsrail’in ve Mısır’ın hatta Güney Kıbrıs’ta çıkarılacak doğalgazın bile Avrupa’ya taşınması için Türkiye ile iş birliği yapılmasından başka yol yok.

Şu anda Doğu Akdeniz'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) faaliyetleri sürüyor. Türkiye; Fatih, Yavuz ve Oruç Reis ile KKTC’nin ruhsat verdiği alanlarda sondaj ve arama faaliyetlerini yürütüyor. Bölgeye sınırı olmamasına rağmen ABD'li Exxon Mobil ve Noble, Fransız Total, İtalyan Eni, Güney Koreli Kogas, Katar Petroleum, İngiliz BG ile İsrailli Delek ve Avner firmaları da bölgede faaliyette.

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