Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Halibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Gül kendi bahçelerindeki suyu evlerine taşımak için kepçe diye tabir edilen iş makinesi ile su borusu döşemek için kazı çalışması başlattı. Kendi bahçelerinde kazı yaptırmak isteyen Hayati Ak (23) ile kardeşi Kenan Ak (21) bir gün sonra kendi bahçelerinde kazı yaptırmak için aynı kepçe operatörüyle anlaştı.



Ak kardeşler Hüseyin Gül'ün su kanalı hattı çalışmasına yardım ederlerken Kenan Ak kazı alanı içinde boru döşemesine yardım ederken üzerine toprak göçtü. Hayati Ak da toprak altında kalan kardeşini kurtarmak için eşilen kanala girince onun da üzerine toprak göçtü. İki kardeş toprak altında kaldı. Hayati Ak yapılan çalışma sonucu toprak altından çıkartılarak sağlık ekiplerince ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Hayati Ak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kenan Ak ise toprak altından çıkartıldığında öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.