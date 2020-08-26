Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelgeyle, 14 ilde yeni yasaklar geldi. Bu iller, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olarak belirlendi.

Söz konusu illerde bugünden itibaren sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Düğün ve nikâhlar ise en fazla 1 saat içerisinde tamamlanacak, dans ve oyuna izin verilmeyecek.

14 ilde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh merasimlerine katılması yasaklanacak. Her nikâh töreninde en az bir polis ya da zabıta denetim yapacak. Tedbirlere uymayanlara para cezası verilecek. Ayrıca, ülke genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı durdurulacak.