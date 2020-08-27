Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca gencin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Yerleştirme Sonuçları dün açıklandı. Buna göre 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı, 57 bin 56’sı boş kaldı. Tercih yapan her 100 adayın 80’i üniversiteye girdi. İşte diğer dikkat çeken detaylar...

Bu sene YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. On dört sene evvel 2006’da aday sayısı 1 milyon 678 bin 383 idi.

2019'da lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken bu sene 431 bin 380 oldu.

Devlet üniversitelerindeki doluluk oranı yüzde 95,77, vakıf üniversitelerinde ise yüzde 85,75’e çıktı.

Geçen seneye kıyasla boş kontenjanlarda 14 bin 177 azalma sağlandı.

“Ek Yerleştirme” ile yükseköğretimde 2020 yılı kontenjan doluluk oranının daha da artması bekleniyor.

Meslek yüksek okullarındaki doluluk oranlarında yaşanan artış 2020'de de devam etti. 2019'da 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu sene 30 bin 387'ye düştü.



TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Pazarcı tezgâhında sonuçları öğrendi!

Tokat’ın Turhal ilçesinde haftanın iki günü kuzenin yanında çalışan Melih Buğra Ertek (19), üniversite yerleştirme sonuçlarını pazarda açtığı tuhafiye tezgâhında öğrendi. Cep telefonu ile ÖSYM’nin sitesine girerek üniversiteyi kazandığını öğrenen Ertek, farklı bir heyecan yaşadı. Sevincini önce ailesini telefonla arayarak sonra da yanında birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla paylaşan Ertek “Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi geldi. Psikiyatri doktoru olmayı istiyorum. Başarımın sırrı. düzenli ve verimli çalışmak. İki kardeşiz. Babam Turhal’da makine fabrikasından emekli. Doktorluk babamın istediği bir meslekti” diye konuştu. İHA



‘Matematik-Kimya’ yüzde 100'ü buldu

Temel bilimlere yermleyen öğrenci sayısı bu sene arttı. Kimya ve Matematik programlarındaki kontenjanlar tamamen doldu.YÖK'ten yapılan değerlendirmede “Global salgın döneminde sıkıntısız olarak gerçekleştirilen 2020 YKS’nin verileri, sistemin sağlamlığına ve duyulan güvene işaret etmektedir. Bu sene olağanüstü şartlarda imtihana giren öğrencilerimiz üzerindeki gerginliği azaltmaya yönelik olarak sınav süresini uzatmamızın sonuçlarının olumlu olduğunu düşünmekteyiz” denildi.



Kayıtlar için son tarih 4 Eylül...

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 arasında gerçekleştirilebilecek. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.