Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlgili bölgeye dair ilanda daha önce çalışmaların 27 Ağustos’a kadar sürdürüleceği duyurulmuştu, yeni bildiriyle görev süresi 4 gün uzatılmış oldu. Buna göre Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz’de Kıbrıs açıklarında daha önce ilan edilen bölgede sismik çalışmalarını yürütecek. Bu arada, Türkiye’den Doğu Akdeniz’de yeni bir hamle daha geldi. Yeni navtex yayınlayan Ankara, 1-2 Eylül tarihlerinde atış eğitimi yapılacağını bildirdi. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, konuya ilişkin “İskenderun bölgesinde Deniz Kuvvetlerimizin atış eğitimi ile alakalı güvenlik bakımından yayınlanmış bir Navtex’tir” dedi.